Büyükşehir'de şok görevden alınma!

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mücahit Arslan görevden alındı. Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Bilecik Valisi olmasından 3 ay sonra yani 24 Ekim 2017 tarihinden beri Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Arslan, 2003 - 2005 yıllarında İGSAŞ’ta “Toplam Kalite Yönetimi Uzmanı”, 2005 - 2009 yıllarında Kültür ve Turizm konularında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde Başkan Danışmanı, 2010 – 2017 yıllarında Sosyal Hizmetler Şube Müdürü olarak görev yaptı.