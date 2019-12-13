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Boyacılar yeni alanlarına kavuştu!

Yeni Cuma Parkı’nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek hem ayakkabı boyacıları hem de vatandaşlar için en modern en kullanışlı hale getirildi.

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Yeni Cuma Parkı’nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra İzmit Belediyesi tarafından yenilenerek hem ayakkabı boyacıları hem de vatandaşlar için en modern en kullanışlı hale getirildi.

Daha kullanışlı ve konforlu bir şekilde vatandaşa hizmet vermeye başlayan ayakkabı boyacıları İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

ESNAF VE VATANDAŞLAR MEMNUN

Yeni Cuma Parkı’nın yanında yer alan ayakkabı boyacılarının kullandığı lostra özellikle kış şartlarında hem esnaf hem de vatandaş için sıkıntılar yaşatıyordu. İzmit Belediyesi tarafından tadilata alınan lostra son derece modern bir görünüme kavuşturuldu. Hem görsellik hem de konfor bakımından son derece kullanışlı bir hale getirilen lostranın yeni halinden hem esnaf hem de vatandaş oldukça memnun kaldı.

BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN

Daha konforlu bir şekilde hizmet vermeye başlayan ayakkabı boyacıları, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu kış günlerinde burada vatandaşımıza hizmet vermek için oldukça zorlanıyorduk. Şimdi yeni haliyle birlikte yağmurdan, kardan ve soğuktan kurtulduk. Hem biz hem de müşterilerimiz lostra salonunun yeni halinden çok memnunuz” ifadelerini kullandılar.

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