İl Emniyet Müdürlüğü, ‘Güvenli Okul Uygulaması-18” gerçekleştirildiğini açıkladı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12.12.2019 günü Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, Narkotik ve Asayis Şube Müdürlükleri ekipleri ve İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamalarda; toplam 171 şahıs sorgulanmış, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Okul çevrelerinde bulunan (9) umuma açık yer kontrol edilmiştir. Yapılan uygulamalarda, (41) araç kontrol edilmiş, (1) araca farklı maddelerden toplam 235 TL cezai işlem uygulanmıştır" denildi.
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Emniyet okul çevresinde göz açtırmıyor
2019-2020 Eğitim Öğretim Döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, İlimiz genelinde ‘Güvenli Okul Uygulaması-18” gerçekleştirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz