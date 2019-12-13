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KADEM’de afet hazırlık semineri

Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde afet hazırlıkları konusunda bir seminer verdi

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KADEM temsilciliğinin daveti üzerine gerçekleşen seminere KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, AFAD Müdahale Şube Müdürü Ümit Çiğdem, Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürü Canan Güçlü, AFAD eğitim sorumlusu Cemile Bozkurt ve KADEM üyeleri katıldı. Seminere AFAD kurumsal yapılanmasından bahsederek başlayan AFAD İl Müdürü Tekoğul, TAMP kapsamında kurumların afet hazırlık planlamalarını anlattı.

DEPREM ANINDA DAVRANIŞ

Son bölümde bireysel afet bilinciyle ilgili temel konulara değinen Tekoğul, deprem hazırlıklarının başında binaların mukavemetlerinin öğrenilerek tedbirler alınmasının geldiğini, ardından sırasıyla yapısal olmayan risklerin bertaraf edilmesi, aile afet planının yapılması, afet ve acil durum çantasının hazırlanması, deprem anında doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi ve toplanma alanlarının bilinmesi gerektiğini vurguladı.

 

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