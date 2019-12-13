Genç Parti, Saadet’e gitti

Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu tarafından kabul edildi. Saadet Partisi il Başkanlığı’nda yapılan görüşmede, her iki partinin il başkanı Kocaeli siyasetindeki yeni parti oluşumlarını ve son günlerde oluşan siyasi konular hakkında görüş alışverişlerinde bulundu. Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu, yola yeniden çıkan Genç Parti heyetine hayırlı olsun dileklerini iletti.

KONGRELER BİTİRİLECEK

Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ise, Genel Başkan Cem Uzan'ın talimatı ile ilimizde siyaset yapan siyasi partileri ziyaret ettiklerini,b u sefer ki duraklarının ise Saadet Partisi olduğunu belirterek, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın, hukuki süreçlerinin sonunda çok yakında ülkesine döneceğini söyledi. Genç Parti İl Başkanı İbrahim Altınoğlu ayrıca; il kongrelerini bitirmeleri sonrasında çok yakın zamanda Genç Parti’nin büyük kongresini yaparak erken veya zamanında yapılacak seçimlere girerek başarılı olacağını söyledi.