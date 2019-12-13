CHP Kartepe’de Alpay adaylığını açıkladı

CHP Kartepe İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan Serkan Alpay gazetemize yaptığı açıklamada; “CHP’de siyaset Türkiye’nin geleceği için yapılır. O ilkeler içinde hareket edilir. Partimizin ilkeleri çerçevesinde, yüzyıllık bir partinin mensubu olmanın onuru ile Kartepe İlçe Başkanlığına adayım. Kartepe’de tüm kesimlerin, ilkeleri memleket ve millet ilkesinde buluşan herkesin ilçe başkanı olmak için, birlikte yönetmek için bu demokrasi adına ben de varım” dedi. Alpay, “tam vakti’ diyerek daha da fazla geç kalmadan ‘birleşmek’ olmazsa olmazımız” ifadelerini kullandı

SERKAN ALPAY KİMDİR?

1978 Edirne doğumlu. Rize Fındıklı nüfusuna kayıtlı Kartepe’de yaklaşık 10 yıldır reklamcılık yapan bir iş insanı. Üsküp Kırçova Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Kamu İşletme Bölümlerinde eğitim gördü. FMSC sektöründe CTI’da uzun yıllar satış ve pazarlama müdürlüğü yaptı. 31 Mart 2019 seçimlerinde CHP Meclis Üyesi adayı idi. Evli ve iki çocuk babası. Kartepe Ataevler’de ikamet ediyor.