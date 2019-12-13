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CHP Kandıra’da tek liste önerisi

CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu yaklaşan kongre süreci öncesinde yaptığı açıklamada, “Tek bir çatı altında güzel bir yönetim kurarak tek liste olarak ilçe kongresine gidilmesi taraftarıyım” dedi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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CHP Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu adaylığı hakkında yaptığı açıklamada, “Ben mevcut ilçe başkanı olarak, bir sonraki dönem Kandıra Belediyesi’ni CHP’ye kazandırmak için, tüm CHP’lilerin Kandıra’da belediyeyi kazanılması adına tüm grupların ön gördüğü ve uygun gördüğü kişiler ile mevcut ilçe başkanı olarak: tek bir çatı altında güzel bir yönetim kurarak tek liste olarak ilçe kongresine gidilmesi taraftarıyım” dedi.

“KANDIRA’YA CHP BAYRAĞI DİKİLECEK”

Bulgurcu, “İlçemizde yapılacak bu şekilde bir yönetim, partimizin ülke genelinde olan yükselişine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde böyle bir yönetimin parti içinde gruplaşmaları önleyerek, parti büyüklerimizin de katkılarıyla önümüzdeki yerel seçimlerde Kandıra Belediyesi’ne CHP bayrağının dikileceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerim ile tüm partililerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” dedi. Kandıra’da kongre 8 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 11.00-17.00 arasında gerçekleştirilecek.

Bugün 14:50 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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