Ölüm Yokuşu'nda dikkat çeken ayrıntı!

Adı ‘Ölüm Yokuşu’na çıkan Santral Yokuşu, dün gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclisi’nde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından gündeme getirildi. Hürriyet yokuş hakkında mecliste yaptığı konuşmada, “Orası için el birliğiyle çözüm üretmeliyiz. Biz her türlü yardıma hazırız” ifadelerinde bulundu.
“BİR ZİNCİR GERELİM”
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Hürriyet’in teklifiyle ilgili olarak, “Buradaki bütün kazalar yaptığımız araştırmalara göre kazalar girmemesi gereken araçların yola girmesiyle oluyor. Bütün levhaları yeniledik. Levhalara rağmen girenler var. En son vakadan sonra talimat verdim. Yukarıdan aşağıya bir zincir gerelim. Bir diğer hususta elektronik olarak orayı denetlemek. Cezalarla caydırmayı deneyeceğiz” dedi.
HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK
Santral yokuşunda tabelaların büyüklüğü dikkat çekerken, EDS veya zincir ile ilgili bir çalışma henüz başlamadı. Yokuş başında bekleyen motorlu trafik ekipleri trafik denetimini sağlarken, Büyükakın’ın bahsettiği uygulamanın ne zaman hayata geçeceği ve çözüm olup olmayacağı merak ediliyor.
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Yorumlar
(3 )
Otostopçu - Gitti bizim otostop yeri polislerin eline.
Hasan - yukarıdan aşağıya zincir germek ne demek anlamadım
Erol Demirbek - kocaeli şehir içi trafiği düzenleyenler bu işi bilmiyorlar.1- real tarafından perşembe pazarına gelen yolda motorculara ayrılan yanyol hiç bir uyarı levhası olmadan aylarca kaldı en az 5-10 araç kaldırıma bindirdi ondan sonra 9 işaret birden koydular GÜNAYDIN. 2- izmitten derinceye gelirken çene suyuna dönen noktada gayet geniş bir durum vardı sürücüler kazasız belasız kimi düz devam ediyor kimi kuruçeşme istikametine dönüyordu. kısa bir süre önce o kavşağı gayet yüksek kaldırım yaparak + 2 ye bölüp daraltarak ortaya bir ölü alan yarattılar, hiç bir boya levha, ışıklı yansıtıcı vs konulmadı ve hemen bir kaç araç o gereksiz çıkıntıya bindirdi şimdi o kaldırım yamanıp tamir ediliyor
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