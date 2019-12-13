Servet-i Fünun Gölcük’te yaşayacak

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan yurt dışından ve ülkemizin farklı üniversitelerden bilim insanlarının katılım göstereceği 20-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Gölcük Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Servet-i Fünun Sempozyumu” hakkında basın toplantısı bugün Gölcük Sulhan Hatun Konağı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kırklareli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt katılım ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Toplantı öncesi Servet-i Fünun dönemiyle ilgili kısa belgesel gösterimi yapıldı.

“TÜRKÇEMİZE KATKIYI SAĞLAYACAĞIZ”

Program hakkında konuşan Ali Yıldırım Sezer, “Neden edebiyat sempozyumu? Gölcükte yapılan uluslararası sempozyumlarımız var. Bu sempozyumların çoğunda bulundum. Bu sempozyumlarımıza bir halka daha ekliyoruz. Fotoğraf yarışmamıza gönderilen fotoğraflar UNESCO ve Birleşmiş Milletler tarafından gösterilen fotoğraflar oldu. Biz bu sempozyumu, güzel Türkçemize küçük de olsa bir katkıyı Gölcük’te sağlamak amacıyla yapıyoruz. Servet-i Fünun’un Gölcük’le bağlantısı, derginin İmtiyaz Sahibi olan Ahmet İhsan Toksöz‘ün uzun yıllar Değirmendere’deki konağındaki oturması. Hayatını kaybedince Değirmendere’deki Gaipler Mezarlığı’na defnediliyor. İkametinin Değirmendere’de olması nedeniyle o dönemdeki yazarlar Değirmendere’ye geliyor. Bu dönemle biz yapacağımız uluslararası sempozyumda Servet-i Fünun başlığını kullanmaya karar verdik” dedi.

“MÜTEVAZİ BİR BÜTÇEYLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

Programın mütevazi bir bütçeyle gerçekleştiğini belirten Sezer, “Sempozyuma yurt dışındaki ülkelerden de katılım var. 256’ıncı sayının hem orijinal hem de tıpkıbasımıyla 256 adet bastırdık. Bu Servet-i Fünun Sempozyumu değil Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu. Servet-i Fünun Sempozyumu çıkış noktamız. Bir yazarımız, Gölcük, sosyal kültürel çalışmalar olarak yapılanların okyanusa doğru yol aldığını söylemişti. Bu çalışmaları yaparken ilk günden bugüne müthiş bir emek ve mesai harcayan Doç. Dr. Ali Kurt hocama özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunu mütevazi bir bütçeyle gerçekleştirmiş olduğumuzu söylemek isterim. Tıpkı basımı 256 adet, 300 adet broşür bastırdık. Daha fazla da bastırabildik. Önemli olan bunların sayıları değil içeriğidir” ifadelerinde bulundu.

İŞTE SERVET-İ FÜNUN SEMPOZYUMU PROGRAMI

AÇILIŞ: 20 Aralık 2019 Cuma/10:00-11:15

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

AÇILIŞ OTURUMU

20 Aralık 2019 Cuma/ Saat: 11:20-12.20

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

Prof. Dr. M.Fatih Andı (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Rektörü)

"Modern Türk Edebiyatının Gelenek Güzergâhı İnişler ve Yokuşlar"

ÖZEL OTURUM (Servet-i Fünûn)

20 Aralık 2019 Cuma /Saat: 14:30-15.45

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

1-Oturum/ Oturum Başkanı (Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk)

Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk: “Servet-i Fünun Dergisinde Yayınlanan Reklamlar Işığında Abdülhamit Dönemi Tüketim Kültürü”

Doç. Dr. Halim Kara: “Emperyalizm Çağında Başkent İstanbul'dan Dünyaya Bakmak: Servet-i Fünun'da Dünya Haberleri"

Doç. Dr. Konul Hacıyeva “Servet-i Fünûn Dönemi Aydınları Süleyman Nazif ve M. Fuad Köprülü'nün Azerbaycan Şairlerine Yönelik Araştırmaları Üzerine

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Aydın: “Hüseyin Cahit Yalçın’ın Edebiyat Bilimiyle İlgili Bilinmeyen Üç Yazısı”

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Koçak: “Servet-i Fünûn’un (1896-1901) Coğrafyası ve Edebiyat Tarihini Yeniden Düşünmek

20 Aralık 2019 Cuma / Saat: 16:15-17:30

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

2-Oturum/ Oturum Başkanı Prof. Dr. Şaban Sağlık

Prof. Dr. Şaban Sağlık: “Servet-i Fünûn Romanı Türk Romanı mı Türkçe Roman mı”?

Prof. Dr. Beyhan Kanter: “Servet-i Fünûn Romanında Kırık Gönüller Hasta/Yaralı Bedenler”

Doç. Dr. Mehmet Güneş: “Ayın Sûretinde Özyurdu ve Anneyi Bulmak Halid Ziya’nın ‘Onu Bekler’ Hikâyesi, Ahmet Haşim’in Şi’r-i Kamer Adlı Şiir Kitabı ve Radu Mihaileanu’nun Bir Şans Daha Filminde Ay İle Söyleşi”

Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Doğan: “Halit Ziya’nın Tutunamayan Hikâye Kahramanları”

Dr. Şaban Bıyıklı: Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın “Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsisi" Adlı Eserine Göre Servet-i Fünun Edebiyatını Hazırlayan Sosyopolitik ve İktisadi Şartlar

21 Aralık 2019 Cumartesi / Saat: 9:30-10.45

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

3-Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Alaattin Karaca)

Prof. Dr. Alaattin Karaca: Ahmet İhsan Tokgöz’ün Anılarında Devrin Matbuat Ortamı”

Doç Dr. Ahmet Koçak: Servet-i Fünûn Sahibi Ahmet İhsan Avrupa’yı Nasıl Gördü ya da Bir Osmanlı Aydınının Avrupa İzlenimleri

Dr. Öğr. Üyesi: Oğuz Polatel: Arşiv Belgeleri Işığında Ahmet İhsan (Tokgöz) ve Basım Faaliyetleri

H. İhsan Sönmez: Ahmet İhsan Tokgöz ve Servet-i Fünûn Yazarlarının Yerel Düşünce ve Sosyal Dönüşüme Etkileri ”

21 Aralık 2019 Cumartesi / Saat: 11:15-12.25

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

4-Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Muharrem Dayanç)

Prof. Dr. Yakup Çelik: “Servet-i Fünûn Döneminin Türk Şiir Geleneğinde Yaptığı Değişimler”

Prof. Dr. Muharrem Dayanç: “Tevfik Fikret’in Düşünce Dünyasındaki ‘Ana Kırılma’ Üzerine

Prof. Dr. Hilmi Uçan: “Tevfik Fikret Şiiri ve Metinlerarası İlişkiler”

Doç. Dr. Turgay Anar: “Görsel Sanat Eserleri Şiirlerde Nasıl Dile Gelir?: Servet-i Fünûn Şiirinde Ekfrasis”

Dr. Öğr. Üyesi Birol Bulut : “Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Perspektif"

21 Aralık 2019 Cumartesi/ Saat: 14:00-15.15

Yer: Gölcük Kazıklı Kervansarayı

5.Oturum / Oturum Başkanı (Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu)

Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu: “Tevfik Fikret’in ve Mehmet Akif’in Şiir Kitaplarının Başındaki Okurlara Seslenen Bentlerin Karşılaştırılması”

Prof. Dr. İhsan Safi: “Servet-i Fünûn Edebiyatı ve Abdülhak Hamid Tarhan”

Prof. Dr. Muhammed Gür: “Süleyman Nazif’in Gözüyle Servet-i Fünûn”

Doç. Dr. Ali Kurt : “ Cenap’ın Şiirindeki Rûh-i Kâinat Düşüncesinin Kökenleri”

Doç. Dr. Yasin Beyaz: “Cenap Şehabettin'in Mısır, Irak ve Suriye Seyahat Notları”

GENEL OTURUM

Edebiyat

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 9:30-10.45

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

1.Oturum

Oturum Başkanı ( Prof. Dr. Zeki Taştan)

Prof. Dr. İhsan Safi: “Makber’de İman, İsyan ve Küfür”

Prof. Dr. Zeki Taştan: Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası ve F. Scott Fitzgerald’ın Muhteşem Gatsby Adlı Romanlarında Miras Yedilik ve Züppelik

Doç. Dr. Gulnoz Sattarova: “Özbek-Türk Öykülerinde Tipik Benzerlikler”

Dr. Öğr. Üyesi Bahtiyar Aslan: “Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyelerinde Otobiyografinin Terapötik Fonksiyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hanife Özer: “Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Aşk”

Dil

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 11:15-12.25

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

2.Oturum

Oturum Başkanı ( Prof. Dr. Musa Duman)

Prof. Dr. Musa Duman: “ +LA Zarf Yapım Eki Yaşıyor mu?"

Doç. Dr. Yakup Yılmaz: “Türkiye Türkçesinin Genel Sözlüklerinde Etimolojik Göndermeler”

Dr. Öğr. Üyesi Elmira Tölökova: “Kırgız Türkçesinde ve Kültüründe ‘Su’ kavramı alanı”

21 Aralık 2019 Cumartesi

Saat: 14:00-15.15

Yer: Gölcük Kongre Sarayı

3.Oturum

Oturum Başkanı (Prof. Dr. Hayati Develi)

Prof. Dr. Hayati Develi: “Yeni Türkçenin Oluşumda Servetifünûn'un Etkisi"

Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler: “Hikâye-i Dendâniye Nüshalarının İncelenmesi ve Yeni Bulunan Nüshasının Tanıtımı”

Prof. Dr. Mustafa Balcı: “İsmet Özel’in ‘Cinayetler Kitabı’nda Söz Varlığı"

Doç. Dr. Meqsud Selim: “1949 Sonrası Çin'deki Yeni Uygurca Çalışmaları ve Gelişmeler”