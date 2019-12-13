Kadın futbolu bizden sorulur

Yıllardır Türkiye şampiyonlukları elde eden ve kürsüden inmeyen, iki kez de Dünya ikinciliği gururu yaşatan kızlarımız, Milli takımlardan sık sık davet alıyor. Kadın A Milli Takımımızın 14-16 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Alt yapıları ve gelişimleri tamamen Kocaeli’den olan Sümeyra Kıvanç, Gülbin Hız, Fatoş Yıldırım, ve Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nde şampiyonluklar yaşayan Medine Erkan, A Milli takım kadrosuna davet edildi.

BRAVO SİZE KIZLAR…

Sümeyra Kıvanç Konak Belediye’de, Fatoş, Medine ve Gülbin de Gaziantep ALG’de forma giyiyor. Kadın futbolcuların yetişmesinde ve gelişmesinde çok önemli bir pay sahibi olan Teknik Direktör “Bay Şampiyon” Hasan Alemdar son derece mutlu ve gururlu olduğu ifade ederken, yardımcı antrenörleri Özge Arslan ve Sinem Şirin’e teşekkür ediyorum” dedi.