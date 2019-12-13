Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:27 TSİ- Spor G: Bugün 16:32 TSİ

Haydi ‘KAPALI!..’ya… Maça... Maça… Maçaaaaaaa…

Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyesporlu Perilerimiz, dev rakip Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyesporlu Perilerimiz, dev rakip Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Halk arasındaki yaygın adıyla ‘Kapalı’, resim ismiyle İzmit Atatürk Spor Salonu, bugün tıklım tıklım dolacak. Maça gelenlere hediyeler verilecek ve Dünyanın dev WNBA yıldızları geçit resmi yapacak. 15.00’te başlayacak maç öncesinde sıkı bir hazırlık yapan kızlar, rakibin gücünü biliyor, ama kendini de küçümsemiyor. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da tribünleri dolduracak. Salonda unutulmaz bir gün yaşanacak.

Bugün 15:27 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haydi ‘KAPALI!..’ya… Maça... Maça… Maçaaaaaaa… mask
Haydi ‘KAPALI!..’ya… Maça... Maça… Maçaaaaaaa…
Muhammed Fatih’in babası vefat etti mask
Muhammed Fatih’in babası vefat etti
Berkay Özcan’lı Başakşehir, Almanya’da turladı mask
Berkay Özcan’lı Başakşehir, Almanya’da turladı
Elazığ maçına klasik kadro! mask
Elazığ maçına klasik kadro!
Magna ve BFM kazandı mask
Magna ve BFM kazandı
Mustafapaşa’dan Play-Off’a dev adım!..1-4 mask
Mustafapaşa’dan Play-Off’a dev adım!..1-4
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı
Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi... mask
Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi...

GALERİ

FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL