Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyesporlu Perilerimiz, dev rakip Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Halk arasındaki yaygın adıyla ‘Kapalı’, resim ismiyle İzmit Atatürk Spor Salonu, bugün tıklım tıklım dolacak. Maça gelenlere hediyeler verilecek ve Dünyanın dev WNBA yıldızları geçit resmi yapacak. 15.00’te başlayacak maç öncesinde sıkı bir hazırlık yapan kızlar, rakibin gücünü biliyor, ama kendini de küçümsemiyor. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar da tribünleri dolduracak. Salonda unutulmaz bir gün yaşanacak.
Bugün 15:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:32 TSİ
Haydi ‘KAPALI!..’ya… Maça... Maça… Maçaaaaaaa…
Herbalife Nutricia Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyesporlu Perilerimiz, dev rakip Fenerbahçe’yi konuk ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz