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Mert Yavuz: Ben olayım ya da olmayayım, fark etmez ama… YETER Kİ ŞAMPİYON OLALIM

Kocaelispor’un AtomKarınca’sı Mert Yavuz, takımın şampiyon olmasını her şeyden çok önemsediğini belirtti.

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Kocaelispor’un AtomKarınca’sı Mert Yavuz, takımın şampiyon olmasını her şeyden çok önemsediğini belirtti. Kulüpte aile ortamının sağlandığını ifade eden Mert, Elazığ maçı öncesi şu şekilde konuştu: Takımda aile ortamı sağlandı. Herkes bir birine abi-kardeş gibi bakıyor. 6 maçtaki galibiyet serimizin nedenlerinden birisi de bir birimize sıkı sıkıya sarılmaktır. İlk yarının son maçına da galibiyet için çıkacağız.

 KENT HAK EDİYOR

Devre arası çok daha sıkı çalışmalıyız. Rakiplerimiz de eksiklerini kapatmak için çalışacak. Kendi açımdan şunu söylemek istiyorum. Bu camiada yetişen bir futbolcuyum. Bu yapının bir parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum.İlk yarı çok fazla forma şansı bulamadım. İkinci yarı ne olur bilemiyorum. Biz forma şansı buluruz, bulmayız, ben olurum olmam hiç önemli değil, takım şampiyon olsun bana fazlası ile yeter. Bu kent bunu hak ediyor.

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