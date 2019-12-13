Gökay Eser: Küsmem daha çok çalışıyorum

Kocaelispor’un jokeri, Ağrı 1970 maçında sahaya forvet olarak çıkan Gökay Eser, küsmeden çalıştığını ve şans verilen her yerde elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtmaya gayret ettiğini ifade etti.

SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

İşine odaklandığı belirten Gökay şu şekilde konuştu: Hiç küsmeden, darılmadan, şans geldiğinde elimden geleni sahaya yansıtmak için çalışıyorum. Takımımız 6 haftadır çok iyi mücadele ediyor. Her şeyi şampiyon olmak için yapıyoruz. Bu seriyi bozmak istemiyoruz. Elazığ maçını da kazanıp devre arasına yüzümüz gülerek girmek istiyoruz.

İYİ İŞ ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Ağrı maçında forvet oynadım. Benim için de ilk deneyim oldu. Aslında “Oynayabilir miyim”? diyede içimden geçiriyordum. Her şey yolunda gitti ve iyi iş çıkardığımı düşünüyorum. Hocamın şans verdiği her yerde oynamaya çalışıyorum. Takımıma katkı sağlayayım da benim nerede oynadığım çok önemli değil.