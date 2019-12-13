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Kültür Okulları'nın Kış Şenliği yarın

Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçilen Kültür Geleneksel Kış Şenliği 14 Aralık Cumartesi günü 5. kez kapılarını açacak.
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Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçilen Kültür Geleneksel Kış Şenliği 14 Aralık Cumartesi günü 5. kez kapılarını açacak. İlk yılından itibaren Lösev, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Down Sendromu Derneği ve Bir Dileğim Var Derneği yararına düzenlenen Kış Şenliği’nin bu yıl ki geliri ise Otizm Vakfı’na bağışlanacak. Bu anlamlı etkinlikte Otizm Vakfı’na destek olmak isteyenler Başiskele Karşıyaka Mahallesinde bulunan Bilgili Kültür Okulları’nda buluşacak.

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