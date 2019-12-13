Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçilen Kültür Geleneksel Kış Şenliği 14 Aralık Cumartesi günü 5. kez kapılarını açacak. İlk yılından itibaren Lösev, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Down Sendromu Derneği ve Bir Dileğim Var Derneği yararına düzenlenen Kış Şenliği’nin bu yıl ki geliri ise Otizm Vakfı’na bağışlanacak. Bu anlamlı etkinlikte Otizm Vakfı’na destek olmak isteyenler Başiskele Karşıyaka Mahallesinde bulunan Bilgili Kültür Okulları’nda buluşacak.
Bugün 16:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:26 TSİ
Kültür Okulları'nın Kış Şenliği yarın
Geçtiğimiz yıl Kocaeli'de Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi seçilen Kültür Geleneksel Kış Şenliği 14 Aralık Cumartesi günü 5. kez kapılarını açacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz