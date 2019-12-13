CHP’de seçim heyecanı başlıyor

CHP’de kongre süreci kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından sıra ilçe kongrelerine geldi. 15 Aralık Pazar günü iki ilçede yapılacak kongre ile ilçe başkanları belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre takvimi kapsamında mahalle delegelerinin belirlenmesinin ardından sıra ilçe başkanlarının belirleneceği kongrelere geldi. Geçmiş yılların aksine CHP’de bu yıl aday bolluğu yaşanmadı. Mahalle delege seçimleri ise genel olarak tek listeli gerçekleştirildi.

DARICA VE ÇAYIROVA

Kongre sürecinde ilk adımın tamamlanmasının ardından 15 Aralık (yarın) Darıca ve Çayırova ilçeleriyle CHP’de ilçe kongreleri başlıyor. 15 Aralık’ta 2 ilçede kongre yapılacak. Çayırova ilçe kongresi saat 13.00’da Çayırova Kültür Merkezi’nde, Darıca ilçe kongresi ise saat 10.00’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

HARTAMACI ADAY DEĞİL

Çayırova’da ise seçim heyecanı 3 adayla yaşanacak. Mevcut ilçe başkanı Çetin Hartamacı gazetemize yaptığı açıklamada “Daha dinamik, heyecanlı ve gençlerden oluşacak yeni kadrolara yer açmamız gerektiğini belirtmek istiyorum” ifadeleriyle aday olmayacağını belirtirken, başkanlık için Cihan Soyluçiçek, Binali Eniş ve Suna Çınar yarışacak.