Erdoğan'a 'diploma' göndermesi sarayı ayağa kaldırdı

AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün düzenlediği basın toplantısıyla yeni kurulan Gelecek Partisi'ni tanıttı.

Gelecek Partisi, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Basın toplantısının en çok konuşulan ismi, partinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar oldu.

Günaçar'ın "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna verdiği "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" yanıtı gündem oldu.

SARAY’DAN İLK TEPKİ: “GÖRDÜNÜZ MÜ KİMLERLE YAN YANA DURDUĞUNUZU”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, Davutoğlu'nun açıklaması devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Küçükyılmaz, firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın "En azından Davutoğlu'nun gerçek bir diploması var" paylaşımını ve Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan İsmail Günaçar'ın "En azından diploması var kendisinin" sözlerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi gördünüz mü kimlerle yan yana durduğunuzu? Hayır, bence hâlâ göremediniz, zira hırs ve öfke gözünüzü karartmış..."

Günaçar'a tepkiler gecikmedi. Hilal Seymenci isimli bir kullanıcı, İsmail Günaçar'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığı paylaşımları hatırlattı. "16 Temmuz’da bavulunu toplayıp kaçıyor. Meseleyi anladınız mı?" diyen Seymenci, paylaşımına Günaçar'ın tweetlerini de ekledi. Söz konusu tweetlerde Günaçar, darbe girişimi sırasında yarın uçağının olduğunu ve ABD'ye geri dönmeyi umut ettiğini yazıyor.

ERDOĞAN’IN AVUKATI İNAL: BU TERBİYESİZLERLE Mİ İKTİDAR HEDEFLİYORSUNUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Mustafa Doğan İnal da Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan İsmail Günaçar'a yüklendi:

"Davutoğlu’nun en genç Kurucular Kurulu Üyesi: Davutoğlu’nun en azından diploması var...

Yazıklar olsun, bu terbiyesizlerle mi iktidar hedefliyorsunuz?

Bir bölenden başka özelliğiniz yok,mevcut muhaliflerin aynısısınız,zerre bir ehemmiyetiniz olmayacak gözümüzde..."

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partiyle ilgili başka yorumlar da yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

KEMAL OKUYAN: HANİ KOMÜNİZM YARATICILIĞI YOK EDERDİ

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da, Davutoğlu'nun toplantısına dair şunları söyledi:

"İş Bankası reklamında Şostakoviç’in 5. Senfonisi. Ziraat Bankası reklamında Haçaturyan'ın Gayan Balesi. Şimdi de Davutoğlu’nun partisinin tanıtımında aynı zamanda Sovyet istihbaratçısı olan Knipper’in 4. Senfonisi’nden Polyuşka Polye. Hani komünizm yaratıcılığı yok ederdi?"

MEHMET METİNER: HADİ ORADAN

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de toplantıya dair şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti genel başkanlığından ayrıldığınızda “İşte buradan ilan ediyorum: Hiç kimse benim ağzımdan liderim ve partim aleyhine tek bir kötü söz duymayacaktır!” diyeceksiniz, sonra içinizi yakan kibir, hırs, kıskançlık ve intikam duygularıyla kem sözler söyleyeceksiniz! Hadi ordan!"

ERSOY DEDE: “DAVUTOĞLU HAREKETİ YENİ HİÇ BİR ŞEY VAAD ETMİYOR”

Hükümete yakın Star gazetesi yazarı Ersoy Dede ise şu ifadeleri kullandı:

"'En azından diploması var' söylemi, hem kaba ve yakışıksız/münasebetsiz hem de doğru değil...

Fakat bir gerçeği gösteriyor bize.

Davutoğlu hareketi yeni hiç bir şey vaad etmiyor.

En genç kurucular kurulu üyesinin 'neden buradasınız?' sorusuna vereceği akılcı bir cevap yok.."

BANU AVAR: ŞİMDİ ŞİRİNLİK ZAMANI

Banu Avar ise "100 yıl önce Osmanlıyı Amerikan mandasına sokmak için elinden geleni yapan, Osmanlı haritasını parça parça bölen Woodrow Wilson ödülüne 2010’da layık görülen Davutoğlu da partisini kurdu ... şimdi şirinlik zamanı" dedi.