O belediyenin araçları yine tartışma konusu oldu

Gebze Belediyesi düzenleyeceği ihale ile tam 114 araç kiralayacak. 51 binek araç, 17 ticari binek, 46 çift kabinli kamyonetin kiralanacağı ihalede asıl dikkat çeken ise binek araçlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hatırlanacağı üzere 31 Mart seçimleri öncesinde AKP’li belediyelere ‘lüksten vazgeçin’ talimatında bulunmuş, Kocaeli’deki bazı belediyelerde lüzumsuz kullanıldığı belirlenen araçlar geri gönderilmişti. Buna rağmen Gebze Belediyesi araçlarda lüksten vazgeçmiyor. Geçtiğimiz yaz aylarında yapılan araç kiralama ihalesinde 109 adet araç kiralayan Gebze Belediyesi 2019 model ve deri koltuklu araçtan vazgeçmemişti. 14 Ocak’ta yapılacak ihalede kiralanacak araçlarda da 2019 model şartı aranıyor. Makam aracı olarak kullanılacak araçlar 2019 model olacak ve 1 Mart 2020 ile 28 Şubat 2022 tarihleri arasında kullanılacak. Araçların özellikle siyah olması istendi.