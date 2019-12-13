Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:56 TSİ- Asayiş G: Bugün 18:17 TSİ

Ali Vardal hayatını kaybetti

Özellikle 1980 döneminde İzmit’te ülkücü camianın önde gelen simalarından Terzi Ali lakaplı Ali Vardal, hayatını kaybetti
mask

Özellikle 1980 döneminde İzmit’te ülkücü camianın önde gelen simalarından Terzi Ali lakaplı Ali Vardal yaşamını yitirdi. Vardal'ın ölüm haberinş, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, "MHP İzmit İlçe teşkilatı olarak davamızın büyüklerinden birini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu. Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) öğle namazında müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak. 

Bugün 16:56 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Makinist41 - ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun adam gibi adamdı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 17:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Koca dehşetinde yeni detaylar! Bakın eşini nasıl öldürmüş... mask
Koca dehşetinde yeni detaylar! Bakın eşini nasıl öldürmüş...
Gölcük'te uyuşturucu operasyonu mask
Gölcük'te uyuşturucu operasyonu
Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı mask
Yolcu midibüsü devrildi: 1 yaralı
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı... mask
Kocaeli'de otobüsle tanker çarpıştı: 25 yaralı...
Günübirlik eve fuhuş baskını: 3 gözaltı mask
Günübirlik eve fuhuş baskını: 3 gözaltı
Rehine krizi çözüldü! mask
Rehine krizi çözüldü!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
500 kişiye yeni ekmek kapısı mask
500 kişiye yeni ekmek kapısı
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı
Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi... mask
Şiddetli deprem! Derince'de de hissedildi...

GALERİ

FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı mask
Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL