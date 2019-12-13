Ali Vardal hayatını kaybetti

Özellikle 1980 döneminde İzmit’te ülkücü camianın önde gelen simalarından Terzi Ali lakaplı Ali Vardal yaşamını yitirdi. Vardal'ın ölüm haberinş, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, "MHP İzmit İlçe teşkilatı olarak davamızın büyüklerinden birini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu. Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) öğle namazında müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak.