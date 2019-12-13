Özellikle 1980 döneminde İzmit’te ülkücü camianın önde gelen simalarından Terzi Ali lakaplı Ali Vardal yaşamını yitirdi. Vardal'ın ölüm haberinş, MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, "MHP İzmit İlçe teşkilatı olarak davamızın büyüklerinden birini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhume Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz" diyerek duyurdu. Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) öğle namazında müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak.
Bugün 16:56 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 18:17 TSİ
Ali Vardal hayatını kaybetti
Özellikle 1980 döneminde İzmit’te ülkücü camianın önde gelen simalarından Terzi Ali lakaplı Ali Vardal, hayatını kaybetti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Makinist41 - ALLAH Rahmet eylesin mekanı cennet olsun adam gibi adamdı
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.