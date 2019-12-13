Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma İstihbarat ekipleri Gölcük'te bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.A.K.’nin evinde yapılan aramalarda elbise dolabında asılı kapşonlu tişörtün kapşonunda kavanoz içinde yaklaşık 8 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı, cam tabir edilen metamfetamin içmek için kullanılan aparat, otomatik magnum marka tüfek, tüfeğe ait beş adet fişek, bir adet kilit mekanizmalı bıçak, evin dış kısmında güvercin beslenen bölümde uyuşturucu madde içme aparatı (bong) ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ev sahibi M.A.K,’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Gölcük'te uyuşturucu operasyonu
Gölcük ilçesinde bir eve baskın düzenleyen Jandarma ekipleri uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu yapımında ve tüketiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz