Gölcük'te uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma İstihbarat ekipleri Gölcük'te bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine eve operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında M.A.K.’nin evinde yapılan aramalarda elbise dolabında asılı kapşonlu tişörtün kapşonunda kavanoz içinde yaklaşık 8 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanma aparatı, cam tabir edilen metamfetamin içmek için kullanılan aparat, otomatik magnum marka tüfek, tüfeğe ait beş adet fişek, bir adet kilit mekanizmalı bıçak, evin dış kısmında güvercin beslenen bölümde uyuşturucu madde içme aparatı (bong) ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ev sahibi M.A.K,’nin yakalanması için çalışma başlattı.