SGK'dan önemli kayıt dışı istihdam açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Nurettin Nacar, ayıt dışı istihdam hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Nacar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kayıt dışı istihdam, sosyal güvenlik açısından niteliği itibariyle yasal işlerde çalışarak istihdama katılan kişilerin çalışmalarının gün veya ücret olarak hiç bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesidir. Bilindiği üzere de ülkemizin en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Kayıt dışı istihdama neden olan etkenlerden bir tanesi de çalışanların ve işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini yeterince bilmemeleridir. Bu nedenle Kurum olarak, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladığımız temel politika başlıklarından biri sosyal güvenlik konularında yapılan rehberlik ve bilgilendirme çalışmalarıdır. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır. İşverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları da söz konusu değildir."

"PİRİMLERİNİZİ TAKİP EDEBİLİRSİNİZ"

"Sigortalı olarak çalışan kişi; sağlık hizmetleri, iş göremezlik ödeneği, iş göremezlik geliri, emzirme ödeneği, malullük ve yaşlılık aylığı gibi haklardan faydalanırken; sigortalının ölümü halinde hak sahipleri de ölüm aylığı, ölüm geliri, cenaze yardımı gibi haklardan faydalanır. Yani sosyal güvenlik sistemine dahil olmak hem kişiyi hem de ailesini koruyarak başkalarının yardımına muhtaç olmaktan kurtarır. Çalışanların, sigortalarının yatıp yatmadığını öğrenebilecekleri ya da hangi kazanç seviyesinden bildirildiğini öğrenebileceği çeşitli yollar vardır. www.turkiye.gov.tr adresinden sorgulama yapılabilir, “ALO 170” Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi aranabilir, Telefonun kısa mesaj bölümüne P boşluk T.C. Kimlik Numarası boşluk Aile Sıra Numarası yazılarak 5502’ye bütün operatörlerden kısa mesaj gönderilebilir ve il ve ilçelerde bulunan tüm sosyal güvenlik il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurulabilir.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞTIRANLAR CEZA ALIR"

Kayıtlı istihdam yapan işverenler teşviklerden faydalanırken, denetimlerimizde kayıt dışı istihdam yaptığı tespit edilen işverenler ise cezai yaptırımlar ile karşı karşıya kalır. Bu nedenle kayıtlı istihdam her iki bakımdan da fayda sağlayacaktır. Burada kurumumuzun denetim ile temel amacı da işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak değildir. Buradaki amaç, esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlülükleri konusunda bilgilendirerek, mevzuatın uygulanmasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmaktır. Sosyal güvenlik hizmetlerini daha sağlıklı verebilmemiz için çalışan sayısının arttırılması, primlerin zamanında ve düzenli yatırılması son derece önemlidir. Bu şekilde çalışanlarımıza ve işverenlerimize daha sağlıklı hizmet verilebilecektir. Şu anda uygulamada işverenlerimize önemli ölçüde fayda sağlayacak 17 farklı teşvik bulunmaktadır. Teşviklerin tamamı hakkında destekal.gov.tr adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir. Bunun yanında ihtiyaç halinde Müdürlüklerimizden gerekli yardımlar sağlanacaktır.