Mutlu: İsraf yüzünden mi tasarruf kararı alındı?

Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu bugün il binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Mutlu; “Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan harcamaları görüyoruz. Dün ki mecliste de bu veriler konuşuldu. Soruyoruz; bu tasarrufa gitmek düşüncesi israf yüzünden mi hizmetlerin kesilmesi yüzünden mi” dedi.

“2020 BÜTÇESİ NEDEN 2019’DAN DÜŞÜK”

“İlimizde hizmetler baltalanıyor” diyerek açıklamalarına eleştirilerle başlayan İl Başkanı Zafer Mutlu; “ Kent ve ülke gündemimizle ilgili ve 2020 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bütçesi hakkındaki değerlendirme yapmak istedik. Dün de Büyükşehir Belediyesi Meclisi vardı. Bu harcamalar orada da konuşuldu. Öncelikle şunu belirtmek gerek; “2019 Yılı bütçe değeri 3.390.000.000,00 TL olup 2019 Yılı Faiz Gideri ise 376.000.000,00 TL’dir. Bütçede ki oranı ise yüzde 11’dir. 2020 Yılı Performans Değeri 2.775.000.000,00 TL olup 2020 Yılı Faiz Gideri ise 345.000.000,00 TL’dir. Bütçede ki oranı ise %12,4’tür. Burada önemle üzerinde durulması gereken 3 husus var; “2019 yılında daha fazla olan bütçe, 2020’de ise daha düşük tutulmuş. Bu durum neden gerçekleşmiştir? İsraf bütçesinden mi tasarruf edildi yoksa hizmet bütçesinden mi? 2020 yılında Performans Değeri (Bütçe) düşmüş olsa da faiz gideri artmıştır. Her iki bütçe de Faiz Giderleri personel giderlerinden fazla. Personel gideri 327.744.303 TL bütçenin yüzde 12’si. Faiz gideri genel bütçe içerisinde kırsal kalkınma, çevre ve benzeri birçok bölümün üzerinde bir değere sahip. Her yıl hizmete yönelik enerjimizin yüzde 11- 12’lik bölümü maalesef faize gitmektedir” diyerek karşılaştırmalı değerlendirmeler yaptı.

“TRAMVAY HATTI STADYUMA KADAR UZATILMALI”

Ulaşımda raylı sistemlerin önemine dikkat çeken Mutlu; “1800-1900’lü yıllarda raylı sistemlerle tanışan ülkeler, raylı sistemlerin günümüzde toplu taşımadaki payını artırmaya çalışıyor, politikalar geliştiriyor. Bizim bütçemizde ise yüzde 7 dolaylarında olan raylı sistemlerin toplu taşımada ki payı yüzde 9’lara çıkması bir yıl içinde hedeflenmekte. Hedefin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve daha da arttırılması insanlarımızın sosyoekonomik yaşantısını pozitif yönde etkileyecektir. İlimizde raylı sistemlerin yapım maliyetlerinin yüksekliği nedeni ile getirdiği yükten dolayı yapılamaz hale gelmiş olup, ilk olarak Gebze bölgesinde ki hattın merkezi hükümete devredilmesi gündeme gelmiş ve devredilmiştir. Bunun devamında ise yine tüm raylı sistemin devri ile ilgili yetki Büyükşehir Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanına verilmiştir. Raylı sistemler özellikle ulaşımda sağladıkları kolaylıklar nedeni ile sürekli artan oranda kullanılmakta. Bu bağlamda yeni yapılan ve Kocaelispor’un kullandığı stadyuma kadar hattın uzatılması da çok önemli bir durumdur” dedi.

“KÖRFEZ HALEN İSTENİLEN YERDE DEĞİL”

Yeşil alanların azaldığını ifade eden Mutlu; “2020 için ise 12,17 metrekare olan kişi başı yeşil alanı ancak 12,57 metrekareye çıkartma hedefini içermekte. Daha yeşil bir çevre için daha fazla alanların oluşturulması imar planlarımızda olmalıdır. 2020 için çevreye önemli bir kaynak ayrılsa da Körfezimiz halen istenilen yerde değil. Öyle ki Körfezde balık veya midye çiftlikleri kurulmak istense, kirlilik değerleri dünya sağlık örgütünün öngördüğü değerlerin üzerinde ve kurulamaz çıkmakta. Bu körfez çevresinde kurulu tersane, sanayi kuruluşları gibi birçok yerin gece operasyonları ile körfezi kirletmeye devam etmeleridir. Öyle ki balık tutmak için körfeze tekne ile açılan balıkçılar köpüklerle ve çeşitli kirletici unsurlarla karşılaşmaktalar. Bu durum NTV Yeşil Doğa programında dahi konu olmuştur. Midye konulu programda körfezden çıkan midyelerin kumlu, ağır metal içerdikleri ve benzeri konular geçmiştir” dedi.

“KENTTE OTOPARK SORUNU VAR”

Otoparkların yetersiz olduğunu belirten Mutlu; “Otopark sorunu ise bir çok yerleşim yerimizde halen sorun. Düğün salonları, kafeteryalar yapıyoruz veya ruhsatlandırıyoruz ama otoparkları yok. Araçlar ulaşım yollarında, ara sokaklarda ve benzeri yerlerde. Sonra acil bir durumda yol kapalı, itfaiye manevra yapamıyor ve daha bir çok şikayet. En belirgin örnek içinde birçok salonu aynı anda kullanabilecek Derince Yelken Kafe. Körfez çevresinde kurulu bir il olmamıza rağmen ulaşımda körfezden yararlanmak konusunda gerideyiz. Oysa ki deniz ulaşımında ekonomik ve hızlı modeller üzerinde projeler geliştirilmelidir.

"TRAFİK SORUNU AYYUKA ÇIKMIŞ”

Trafik sorunun da ciddi bir problem olduğunu ifade eden Mutlu; İlimizin trafik problemi günümüzde tam anlamı ile ayyuka çıkmış, nüfus ve araç artışına paralel çözümler üretilememiştir. Toplu taşıma politikaları aynı paralelde geliştirilememiştir. İzmit körfezi önemli bir lojistik üssü olarak bir çok limana sahip. Yaklaşık 34 civarında olan bu limanlar körfeze gelen gemi miktarını arttırmakta, bu artış ve taşıdıkları yükler ise tehlikeler oluşturmaktadır. Bu limanlarda ve gemilerde oluşabilecek yangın veya acil durumlara karşı ne kadar yeterliyiz? Su kazaları için yeterliliğimiz nedir?” dedi.

“KADIN CİNAYETLERİ VE İNTİHARLAR BİTMİYOR”

Kırsaldaki tarımsal faaliyetlere de değinen Mutlu; “Kırsal ve Tarımsal Hizmetler için 2020 yılı ayrılan kaynak 13.695.000,00 TL Oranı ise Yüzde 0,49. Yerel kalkınma projesi uygulamalarına 2020 yılı ayrılan kaynak 972.615,00 TL oranı ise yüzde 0,04. Atık bertaraf tesisi projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi için 2020 yılı ayrılan kaynak 81.880.000,00 TL oranı ise yüzde 2,95. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri 255.973.000,00 TL ve oranı ise yüzde 9,22. Faiz giderlerinin çok çok altında paylara sahip. Vatandaşımızın gönlünü kazanmak için sosyoekonomik yaşantısını kolaylaştırıcı projeler üretmemiz ve vatandaşımıza her zaman dokunmamız gerekir. Bu projeler ulaşım, toplum gelişimini sağlayacak kalkınma, kırsala yönelik projeler ile gerçekleşir. Bu iş sadece yandaşların gönlünü kazan projeleri ile olmaz. (Ayrılan kaynak 3.750.000,00 TL) Adaletli ve hoşgörülü davranma ile olur. Ayrıca maalesef bugün toplumumuzda kadın Cinayetleri ve İntiharlar her geçen gün artarak karşımıza çıkmakta. Bu durum da çok üzücü. Tekrarının yaşanmaması için de her anlamda köklü politikalar gerekiyor” dedi.

“YERLİ MALI DEYİP DE FABRİKALARI DEVREDİYORLAR”

Son olarak konuşmasında yerli malı haftasına da yer veren Mutlu; “12-18 Aralık günleri Yerli Malı Haftası olarak kutluyoruz. Bu vesileyle başta Kocaeli halkının ve tüm milletimizin bu özel haftasını kutluyorum. Ak Parti iktidarı yerli sanayi, yerli otomobil söylemlerini zirvede tutarken bir yandan yerli Tank Palet fabrikamızı dış sermayeye devretmiştir. Diğer taraftan da Rahmetli Erbakan Hocamızın koalisyon hükümetleri döneminde ülkemize kazandırdığı yüzlerce tesisi ya kapatmış ya da özelleştirmiştir. Kocaeli ilimiz için TUİK tarafından açıklanan resmi bir veriyi paylaşmak istiyorum. Ülkemizin sanayideki lokomotifi olan kentimizin son 2018 yılında gerçekleşen İhracat ve ithalat sonuçlarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. 2018 ihracat 28 milyar, 175 milyon ithalat ise 42 Milyar 550 milyon. İhracatımızın ithalatı geçtiği dış ticaret açığı değil de fazlası verdiğimiz bir ekonomi tablosunu da göreceğimiz günlerin gelmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.