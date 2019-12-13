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Ziraat Bankası, simit satacak

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı'nın %51 hissesini devralması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu
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Ziraat Bankası'na bağlı Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın, ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı'nın %51 hissesini devralması için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, işlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukçu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi’ne devredilecek.

Eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak genel kurul sonucunda Ziraat Girişim ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmek suretiyle Simit Sarayı’nın sermayesindeki payların toplam %51’ini elde etmiş olacak.

GEÇEN SENE KURULDU

Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ziraat GSYO), Ziraat Finans Grubu'nun yeni üyesi olarak 8 Kasım 2018 tarihinde kuruldu. Şirketin büyüme potansiyeli öngörülen girişimlere finans desteği ile ortak olarak, bu girişimlerin ihtiyacı olan ivmeyi yaratıp, büyümelerini sağlamayı hedefliyor. Ortak olduğu girişimlere, finans desteğinin yanında, pazarlama yöntemleri iyileştirmeleri, kurumsal ve stratejik plan alanlarında da destek vererek, sektör bazında güçlenmelerini de sağlamayı amaçlıyor.

2002 yılında kurulan Simit Sarayı 2004 yılında İstanbul genelinde 18 mağazaya ulaştı. Şirket 2010 yılında ülke dışında ilk mağazasını Hollanda’da açtı. Simit Sarayı 2017 yılında Fawaz Alhokair Grup ile stratejik ortaklık yaptı. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2017 itibariyle firmanın dünyanın 25 ülkesinde 11 bin 250 çalışanı bulunuyor.

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