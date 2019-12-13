Bostancı, Ünlü’den DAVACI OLDU

Alikahya’daki otelinin kapatma kararının durdurulması için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, il sekreteri İzzet Erdem ve yönetici Av. Havva Köse ile 30 bin lira karşılığında anlaştığını, parayı da Ünlü’nün masasına koyduğunu belirten Bahadır Bostancı, işinin halledilmediğini ifade etti. Bostancı, önceki gün Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu.

ÜNLÜ’YÜ MAHKEMEYE VERDİ

Bostancı suç duyurusunda, Sedat adlı bir kişinin vasıtasıyla MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile görüştüğünü, işinin halledilmesi için 30 bin lirayı il binasında Aydın Ünlü’nün masasına koyduğunu, sonrasında işlerinin halledilmediğini, parasını geri istediğini, ama parasını alamadığını, mağdur olduğunu ifade etti. Bostancı, suç duyurusu sonrasında bu kez savcıya ifade vererek, Ünlü’den davacı oldu.