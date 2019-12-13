MHP'li Köse'den önemli açıklamalar

MHP’de yaşanan gizli kamera skandalının ardından, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü bir basın toplantısı yaparak olayın bir komplo olduğunu, şahsının bu konuyla bir ilgisi olmadığını söylemişti. Bahadır Bostancı’nın iddialarına göre, işlettiği otelin kapatılmasının ertelenmesi için MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’ye 30 bin TL teslim etmiş, buna rağmen otel kapatılmıştı. Bostancı’da bu durum karşısında ödediği parayı geri almak istemiş, tüm girişimlerine rağmen parasını geri alamamıştı. Bunun üzerine MHP binasında, il sekreteri İzzet Erdem ile yaptığı görüşmeyi cep telefonuna kaydederek sosyal medyada yayınlanmıştı. Ortalığı karıştıran bu videoda Avukat Havva Köse’nin de adı geçmişti.
“AMAÇ MHP’NİN ZARAR GÖRMESİ”
Konuyla ilgili görüş aldığımız MHP İl Yöneticisi Avukat Havva Köse, “Yapılmak istenen bir komplodur. Burada hedef MHP’dir. MHP’nin zarar görmesidir. Bunu asla izin vermeyeceğiz. Videoyu izledim ve bazı bölümlerinde montaj olduğunu gördüm. Bu kişinin arkasında MHP’ye düşmanlık duyan birileri var. Bu oyunu o kişiler oynuyorlar. Ama yasal yoldan tüm hakkımızı arayacağız ve bu kumpası kuranların, yargı karşısında ceza almasını sağlayacağız. Partime zarar verecek hiçbir eylemde bulunmadım, bulunulmasına da izin vermem. Beni bilenler bilir, partimin zarar görmesine izin vermem. Burada mesele şahıs meselesi deği, parti meselesidir” dedi.
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Yorumlar
(4 )
hünkar - yaw he he yiye yiye bitmediniz haramzedeler
gizli - aydın ünlü izzet erdem havva köse siz bir şeylerde korkuyorsunuz
gizli - Köse hanımefendi yalan atmayın yalan söylemeyin videoda montaj yok iyi izleyin
Erol Demirbek - peki bu olaydan sonra partinin il yönetiminden istifa edenlerin istifası ne ifade ediyor. onlarda bu olay için partiyi sevmeyenlerin tuzağı komplosu diyorlar mı ?
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