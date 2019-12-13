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DEAŞ'ın infazcısı Kocaeli'de yakalandı

Polis tarafından önceki gün İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, radikal terör örgütü DEAŞ’ta geçmişte rehin aldıkları kişilerin infazlarından sorumlu tutulan ve 4 yıl önce Kocaeli’de bir araçta yakalanarak tutuklanan İrfan Y. bir kez daha gözaltına alındı

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2015’de Kocaeli'de bir otomobilde 2 kişi ile birlikte gözaltına alındığı araçta yapılan aramada 3 tabanca, 4 yedek şarjör, 2 susturucu, 1 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 5 el bombasının ele geçirildiği operasyon sonrası tutuklanan İrfan Y., İstanbul polisinin yaptığı eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik İstanbul’da Pendik, Esenyurt, Bağcılar, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy, Bayrampaşa ve Maltepe ilçeleri ile Konya ve Van’da bir dizi operasyon düzenlemiş, eş zamanlı baskınlarda örgüte maddi destek sağlamak amacıyla ‘hırsızlık’, ‘gasp’ ve ‘soygun’ olaylarına karıştıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalanmıştı.

BİR ÇOK SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Söz konusu operasyonda yakalanan C.A., F.G., İ.Y., D.S., B.Y. Ö.Y. Y.Ö. ve A.O. adlı DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki sorguları sürerken, gözaltına alınan kişiler arasında çarpıcı bir isim daha ortaya çıktı. Geçmiş yıllarda kaçak yollarla geçtiği Suriye’de DEAŞ saflarına katılan ve o dönemde bulunduğu ülkede rehin aldıkları bazı kişilerin infazlarından sorumlu tutulan İ.Y.’nin de son operasyonda yakalananlar arasında olduğu bildirildi. Türkiye’de daha önce de birçok kez polisiye soruşturma geçiren İ.Y.,  DEAŞ’a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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