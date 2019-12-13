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İşte Türklerin sevgili aradığı o uygulama

Türkiye’de, dijital çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın gerçek kullanıcı rakamları açıklandı
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Dijital medya araştırma ve reklam teknolojileri şirketi Gemius Türkiye, Türkiye’de dijital çöpçatanlık uygulaması Tinder’ın gerçek kullanıcı rakamını açıkladı.

Tinder uygulaması, kullanıcıları dijital ortamda bir araya getirmeye çalışıyor. Gemius Türkiye Mobil Reytings Eylül ayı raporuna göre 1 milyon 78 bin kişi dijital çöpçatanlık uygulamasını kullandığı ortaya çıktı.

KULLANICILARIN YÜZDE 80'İ ERKEK

Aynı ayda, bilgisayar platformundan ilgili uygulamayı kullanan kişi sayısının ise 25 bin kişi civarında olduğu belirtildi. İlgili uygulamayı kullananların neredeyse yüzde 80’inin erkeklerden oluştuğu ifade edildi.

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