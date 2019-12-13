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Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Kocaeli Kastamonulular Derneği iş birliği ile düzenlenen Kastamonu Tanıtım Günleri, misafirlerini bekliyor.

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Anadolu Kültürü’nün Kocaeli’ye taşındığı İnterteks Fuar Alanı’nda geniş gastronomi ve yöresel ürünlerin yer aldığı Kastamonulu yöresel sanatçıların sahne alacağı tanıtım günleri, sona erecek.
Kastamonu kocaeli’ye taşındı

PAZAR SONA ERİYOR 

‘Anadolu Kocaeli’de’ projesi kapsamında 15 Aralık Pazar günü sona erecek olan Kastamonu tanıtım günleri eğlenceli aktiviteleri ve gerçekleşecek mini konserleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Kastamonu’nun yöresel davul zurna ekibinin karşıladığı misafirler, Uluslararası İnterteks Fuar Alanı’na kurulan fuarını gezerken hem eğleniyor hem de güzel bir gün geçiriyor.

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Yorumlar

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Alp 41 - Yahu kardeşim bunların ürün satmasına niye izin veriyorsunuz bu vergi veren esnafa ihanettir bizzaten Kocaeli olarak bu şehrin yarısına bakıyoruz buradan para kazanıyorlar yetmiyor birde gelmeyenleri kalkındırıyoruz yeter artık herkes bu şehrin sırtından geçiniyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Aralık 20:25

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