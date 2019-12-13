Kastamonu tanıtım günleri misafirlerini bekliyor

Alp 41 - Yahu kardeşim bunların ürün satmasına niye izin veriyorsunuz bu vergi veren esnafa ihanettir bizzaten Kocaeli olarak bu şehrin yarısına bakıyoruz buradan para kazanıyorlar yetmiyor birde gelmeyenleri kalkındırıyoruz yeter artık herkes bu şehrin sırtından geçiniyor.