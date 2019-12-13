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Alevilerden Demir’e sert tepki. İstifa etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu yeni partinin kurucular kurulu üyeleri arasında yer alan Alevi Dernekleri Fedarasyonu Genel Başkanı Doğan Demir, Alevi yurttaşlardan gelen tepkiler üzerine Genel Başkanlıktan istifa etti

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
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Alevi Fedarasyonları Genel Başkanı Doğan Demir, eski başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer alıyordu. İlimizi temsilen listede Doğan Demir ve Ömer Faruk Başaran yer almıştı. Aynı zamanda Alevi Dernekleri Fedarasyonu Genel Başkanlığı görevini de yürüten Derinceli Doğan Demir’in Alevi yurttaşlardan gelen sert tepkiler sonrası istifa etmek zorunda kaldığı öğrenildi. Gelecek Partisi’nde siyaset yapmaya devam edeceği kaydedilen Demir’in koltuğuna kimin oturacağı şimdiden merak edilmeye başlandı. 

Bugün 21:29 TSİ - Gündem

Muhabir Mesut Akbulut

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