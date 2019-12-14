Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 farklı olayda, düzenledikleri sahte evraklarla firmalardan 500 bin TL değerinde televizyon ve kompozit malzeme alan 4 şahıs, malzemeleri Ankara'da satarak kayıplara karıştı. Olayın ardından şahıslara ulaşamayan firmalar dolandırıldıklarını anlayınca polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan şahısların A.D., B.Ç. A.İ. ve M.Y. olduklarını tespit etti. Şahısların adreslerini belirleyen ekipler, Kocaeli ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarla 4 şüpheliyi satmaya çalıştıkları malzemelerin bir kısmı ile gözaltına aldı.
Kocaeli Emniyetine getirilen şahısların yapılan incelemelerinde farklı suçlardan B.Ç.'nin 10, A.D.'nin 6, M.Y. 5 ve A.İ.'nin ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. "Nitelikli dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Unvan Gaspı" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.D., B.Ç. ve M.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken A.İ. ise serbest bırakıldı. Yaklaşık değeri 500 bin TL olan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
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Sahte belgelerle dolandırdıkları firmaların mallarını satarken yakalandılar
Gebze'de düzenledikleri sahte evraklar ile firmalardan 500 bin TL değerinde malzeme alarak dolandıran ve malzemeleri Ankara'da sattıkları tespit edilen 4 şahıs, polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz