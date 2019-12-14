Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:05 TSİ- Gündem G: Bugün 11:40 TSİ

İzmit zabıtası didik didik şırıngalı çikolata aradı

İzmit Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerinde ve çevrelerindeki bakkallarda son günlerde ülke gündeminde yer alan şırıngalı çikolata denetimi yaptı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okul kantinleri ve çevrelerinde bulunan bakkallarda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler özellikle son günlerde ülke gündeminde yer alan 2 çocuğun ölümüne sebep olan şırıngalı çikolata ile ilgili sıkı bir denetim yaptı. Büyük bir titizlikle gerçekleşen denetimlerde İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Hüseyin Demirkır’da hazır bulundu.

SIKI DENETİM

Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hijyen, gıda maddelerinin saklama koşulları ve son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığı gibi hususların yanı sıra özellikle öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak şırınga çikolata ve benzeri ürünlerin satılıp satılmadığı konularında kontroller gerçekleştirildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Okul kantinlerinde ve okulların çevrelerinde bulunan bakkallarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığına işaret eden yetkililer; “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı ürünlerle beslenebilmeleri için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.” diye konuştu.

Bugün 10:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ölüm Yokuşu'nda dikkat çeken ayrıntı! mask
Ölüm Yokuşu'nda dikkat çeken ayrıntı!
TRT, 92 milyon lira zarar etti! mask
TRT, 92 milyon lira zarar etti!
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmenleri! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmenleri!
İş yerinde sevgilisi olan evli çiftlere kötü haber mask
İş yerinde sevgilisi olan evli çiftlere kötü haber
Kocaeli'deki o firmadan açıklama mask
Kocaeli'deki o firmadan açıklama
Alevilerden Demir’e sert tepki. İstifa etti mask
Alevilerden Demir’e sert tepki. İstifa etti
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması mask
Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek mask
İzmit’te ‘En güzel kediler’ seçilecek
Kocaeli Valiliği taşınacak! mask
Kocaeli Valiliği taşınacak!
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak! mask
Perşembe Pazarı kararı çok konuşulacak!
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması mask
Engelli çalışandan Gebze Belediyesi’ne sürgün suçlaması
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı mask
İzmit Belediyesi ve TÜM-BEL-SENTİS’i imzaladı

GALERİ

Kocaeli yarışında at bariyere girdi! mask
Kocaeli yarışında at bariyere girdi!
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi mask
FETÖ/PDY şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat mask
Kanser tedavisinde bitkisel ürünlere dikkat
Kandıra’da rehine krizi! mask
Kandıra’da rehine krizi!
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon mask
 Esrarı plastik varilde saklayan torbacılara operasyon
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri! mask
MHP'de skandal pazarlık görüntüleri!
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL