İzmit zabıtası didik didik şırıngalı çikolata aradı

İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ve İzmit İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki okul kantinleri ve çevrelerinde bulunan bakkallarda denetimler gerçekleştirdi. Ekipler özellikle son günlerde ülke gündeminde yer alan 2 çocuğun ölümüne sebep olan şırıngalı çikolata ile ilgili sıkı bir denetim yaptı. Büyük bir titizlikle gerçekleşen denetimlerde İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Hüseyin Demirkır’da hazır bulundu.

SIKI DENETİM

Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hijyen, gıda maddelerinin saklama koşulları ve son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığı gibi hususların yanı sıra özellikle öğrencilerin sağlığını tehlikeye atacak şırınga çikolata ve benzeri ürünlerin satılıp satılmadığı konularında kontroller gerçekleştirildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Okul kantinlerinde ve okulların çevrelerinde bulunan bakkallarda yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığına işaret eden yetkililer; “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Özellikle öğrencilerimizin okullarda hijyenik koşullarda ve sağlıklı ürünlerle beslenebilmeleri için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz.” diye konuştu.