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Diyanet, imam hatiplere ‘kalitesiz’ dedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, öğrenci sayısı 1.3 milyona ulaşan toplam 5 bin 138 İmam Hatip okulu için, “Yeterli, kalitede eğitim vermiyorlar” eleştirisi yaptı.
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Diyanet aynı eleştiriyi, sayıları son 8 yılda 22'den 105'e çıkan ilahiyat fakülteleri için de getirdi. Diyanet bu tespitlere, 2019-2023 Stratejik Plan Raporu'nda yer verdi. Raporda, “Personelin eğitim seviyesi yükseldiği halde imam-hatip liselerindeki eğitim kalitesinin arzu edilen düzeyde olmaması sebebiyle, din hizmetlerinde istihdam edilen personelin niteliklerinin artırılması hususunda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiği de, paydaş anketlerinde tespit edilen hususlar arasında yer alıyor” denildi.

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