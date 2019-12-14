Diyanet aynı eleştiriyi, sayıları son 8 yılda 22'den 105'e çıkan ilahiyat fakülteleri için de getirdi. Diyanet bu tespitlere, 2019-2023 Stratejik Plan Raporu'nda yer verdi. Raporda, “Personelin eğitim seviyesi yükseldiği halde imam-hatip liselerindeki eğitim kalitesinin arzu edilen düzeyde olmaması sebebiyle, din hizmetlerinde istihdam edilen personelin niteliklerinin artırılması hususunda yeni politikalar geliştirilmesi gerektiği de, paydaş anketlerinde tespit edilen hususlar arasında yer alıyor” denildi.
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Diyanet, imam hatiplere ‘kalitesiz’ dedi
Diyanet İşleri Başkanlığı, öğrenci sayısı 1.3 milyona ulaşan toplam 5 bin 138 İmam Hatip okulu için, “Yeterli, kalitede eğitim vermiyorlar” eleştirisi yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz