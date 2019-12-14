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İzmit Sahil Otoparkı çıkışı ilave şerit ile rahatladı

İzmit Sahil Otoparkı çıkışına inşa edilen ilave şeritle araçların daha rahat çıkış yapabilmesi sağlandı.
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Trafiği rahatlatmak için birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezlerindeki düzenlemelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi özellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan İzmit Sahil Otopark çıkışına ilave şerit yaparak, araçların otoparktan daha rahat çıkmasını sağladı. Yapılan düzenlemeyle otopark çıkışında, Kocaeli Fuarı yönüne dönmek isteyen araçlar trafik ışıklarına takılmadan ilerleyebilmesi sağlandı.

TEK ŞERİT NEDENİ İLE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞUYORDU

İzmit Sahil Otoparkı’ndan çıkış yapıp Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Kocaeli Fuarı yönüne gitmek isteyen araçlar, tek şerit olması nedeniyle SEKA Park yönüne dönmek isteyen ve ışıklarda duran araçları beklemek mecburiyetinde kalıyordu. Tek şerit olması nedeniyle yaşanan yoğunluktan dolayı araç kuyrukları yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerçekleştirdikleri çalışma ile otopark çıkış yoluna ilave şerit inşa etti. Yeni yapılan ilave şeritle sahil otoparkından çıkan araçlar, Kocaeli Fuarı yönüne kendilerine ayrılan ilave şeridi kullanarak dönebiliyor.

 

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Yorumlar

(2)
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İzmitli - Bir de şu Halk evi E5 Ankara istikametine el atsalar. Her gün ayrı bir sıkışıklık. Duraklar 20-30 metre ileri alınsa, sap şeridin dibinde durak var. İki otobüs peş peşe gelince E5 duruyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 11:53

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