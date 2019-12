Bakanlığın raporunda şok ifadeler: Okullar tehlike saçıyor!

Bakanlığın hazırladığı rapora göre her 33 bin öğrenciye sadece bir sağlık görevlisi düşerken, 9 okuldan son kullanma tarihi geçmiş 119 bin kimyasal atık toplandı.Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı raporda öğrencilerin okullarda can güvenliğinin tehlikede olduğu ortaya çıktı. Rapora göre her 33 bin öğrenciye sadece bir sağlık görevlisinin düştüğü belirtilirken, denetimlerde okul ve pansiyonlarda 200 bine yakın uygunsuzluk tespit edildi.Milli Eğitim Bakanlığı okulları çocukların can güvenliği için alarm veriyor. MEB’e bağlı 66 bin okuldan 2018’de sadece üçte biri denetlenirken bu okullardan yüzde 15’i “beslenme dostu” sayıldı. MEB’de her 9 bin öğrenciye bir revir, her 33 bin öğrenciye de bir sağlık personeli düştüğü belirlendi. Bakanlık denetimlerde okul ve pansiyonlarda iki yüz bine yakın “uygunsuzluk” tespit edildi. 9 bin okuldan da son kullanma tarihi geçmiş 119 ton kimyasal atık toplandı.Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni’nin haberine göre, MEB bünyesinde 54 bin 36 devlet okulunda sadece 545, 12 bin 800 özel okulda ise 2 bin 321 sağlık personelinin istihdam edildiği belirlendi. Devlet okullarında sadece 2 bin 141 revir bulunması ve bir çoğunda sağlık personelinin de bulunmaması dikkat çekti.MEB İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı’nın hazırladığı 2018 değerlendirme raporunda da skandal ayrıntılar yer aldı. Cumhuriyet’in ulaştığı raporda, 18 milyon 108 bin öğrencinin öğretime devam ettiği okulların saçtığı tehlikeler tek tek sıralandı.