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Bilgi Köprüsü’nden bir eğitim kurumu daha

Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’i ziyaret etti. Kurum idarecilerinin de yer aldığı ziyarette Bilgi Köprüsü’nün eğitimdeki başarıları ve yeni yatırımlar konuşuldu.
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İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ana kucağından, üniversiteye hazırlık basamağına kadar 5 ayrı birimden oluşan ve ilimizin 17 yıldır eğitim sektöründeki markası haline gelen Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, önceki gün İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir’i ziyaret etti. Kurum idarecileri ve müdürlerinin de yer aldığı ziyarette Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarının faaliyetleri ve yeni yatırımları konuşuldu. Kids Anaokulu’nda çift yabancı dil eğitimiyle fark yaratan, çocukların kısaca kendi kendine öğrenme isteğini teşvik eden Montessori Eğitim Sistemini Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu’yla ilimizde ilk uygulayan, LGS ve YKS sınavlarında her yıl Kocaeli ve Türkiye dereceleri elde ederek adından söz ettiren Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, yeni yılda şehir merkezinde yeni bir şube açmaya hazırlanıyor. Özel Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları Kurucusu Ali Korkmaz, 17 yıllık deneyimlerini aktaracakarı bu yeni eğitim merkeziyle LGS ve YKS’de başarı çıtalarını daha da yükseltmeyi hedeflediklerini açıklarken, “Halkımızın güveniyle bugün bu noktaya geldik. Bilgi Köprüsü’nü İzmit’in markası haline bu güven getirdi. Yeni yılda bunu pekiştirecek ve daha çok öğrencimize ulaşabileceğimiz bir yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Şube sayımız bu şekilde 6’ya çıkmış olacak. 17 yıllık deneyimimizi bu yeni şubemize yansıtarak hizmet vereceğiz” dedi. Kaymakam Cinbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, özellikle eğitim alanında yapılan yatırımları önemsediklerini kaydetti.

Bugün 10:53 TSİ - Eğitim

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