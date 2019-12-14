Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kocaeli’ye geliyor. Partilerin kongre süreçleri hızlanırken Saadet Partisi’nde de ilçe kongreleri başlıyor. SP’nin 28 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Dilovası İlçe Kongresi ise SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek. 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Dilara Düğün Salonu’nda gerçekleşecek olan kongreye katılımın yoğun olması bekleniyor. Saadet Partisi Dilovası ilçe kongresine tek liste ile Erkan Bilikli ilçe başkanlığı için seçime girecek.