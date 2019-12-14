Ahmet Davutoğlu Kocaeli’de reklama başladı!

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu dün İçişleri Bakanlığı’na giderek partisinin kuruluş başvurusunu yaptı. İsmi Gelecek Partisi olan Davutoğlu’nun partisinin kurucular kurulunda Kocaelili iki isim bulunuyor. Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir kurucular kurulunda yer aldı. Diğer yandan Davutoğlu, partisinin kuruluş başvurusunu yaptıktan sonra zaman kaybetmeden reklam çalışmalarına da başladı. Davutoğlu’nun partisinin reklamları, Kocaeli’de de dönmeye başladı. CDF reklam ile anlaşan Davutoğlu’nun ekibi, kentin en merkezi yerlerinde reklamlarını yayınlamaya başladı