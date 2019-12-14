Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu dün İçişleri Bakanlığı’na giderek partisinin kuruluş başvurusunu yaptı. İsmi Gelecek Partisi olan Davutoğlu’nun partisinin kurucular kurulunda Kocaelili iki isim bulunuyor. Gebzeli iş adamı Ömer Faruk Başaran ve Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir kurucular kurulunda yer aldı. Diğer yandan Davutoğlu, partisinin kuruluş başvurusunu yaptıktan sonra zaman kaybetmeden reklam çalışmalarına da başladı. Davutoğlu’nun partisinin reklamları, Kocaeli’de de dönmeye başladı. CDF reklam ile anlaşan Davutoğlu’nun ekibi, kentin en merkezi yerlerinde reklamlarını yayınlamaya başladı
Bugün 11:11 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 13:48 TSİ
Ahmet Davutoğlu Kocaeli’de reklama başladı!
Önceki gün kuruluş başvurusu yapılan Ahmet Davutoğlu’nun partisinin reklamları Kocaeli’de de dönmeye başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz