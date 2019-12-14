İzmitli sanatçı bir ödül daha aldı

UrawCosmetics Türkiye Başarı Ödülleri Gecesi’ne Azka Müzik sanatçıları damga vurdu. Azka Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya başta olmak sanatçılara ödüllerini Türkiye’nin değerleri Safiye Soyman ve Faik Öztürk takdim etti.

MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYON

UrawCosmetics Türkiye Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. İş ve sanat dünyasının önemli isimleri muhteşem bir organizasyonla bir araya geldi. Marka ve kariyer kapsamında düzenlenen ödül gecesinin sunucuları Özlem Yıldız ve Şenol İpek’ti. Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve TV 8.5’tan canlı yayınlanan geceye Azka Müzik adeta damga vurdu.

İZMİTLİ SANATÇI UMUT AÇIKGÖZ: ÇOK GURURLUYUZ

4 sanatçıdan oluşan Azka Müzik Solistleri, Umut Açıkgöz, Banu Karaca, Murat Akgün ve Ceren Onurluer başarılarına bir yenisini daha ekledi. İlimizin yetiştirdiği genç sanatçılardan Umut Açıkgöz, böylesi bir ödüle layık görüldükleri için çok çok mutlu olduğunu ifade ederken, ödülleri Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ten almaları ile de ayrı bir gurur duyduğunu ifade etti.