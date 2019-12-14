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Doğa Koleji'nde kritik gün!

Öğretmenlerine maaş ödemelerinde sorunlar olduğu için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin bugün açıklanması bekleniyor.
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Doğa Koleji’nden yapılan açıklamada, kolejin devri için son aşamaya gelindiği yarın saat 14.00’te açıklama yapılacağı bildirildi. Doğa Koleji bir süredir öğretmenlerin maaşı ödenmediği ve öğrencilerin mağdur olduğu haberleriyle gündeme gelmişti. Öğretmenler ve veliler duruma çözüm bulunmasını istemişti

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada, “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibariyle son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa Ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış,  yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı.  Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

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