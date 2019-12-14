CHP’de delege listeleri askıya çıktı

CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nın İzmit Seçim Kuruluna bildirdiği ve bugün asılan delege listesi 14-17 Aralık tarihleri arasında ilçe binasında askıda kalacak. Listelerden delegeleler gerekli kontrolleri yapabilecekler. CHP İzmit İlçe Kongresi 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00 da Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. CHP İzmit İlçe Sekreteri Arda Başaran delegelerin rahatça oy kullanmaları için seçim kuruluna en az 4 sandık kurulması yönünde talepte bulunulduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz