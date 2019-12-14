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CHP’de delege listeleri askıya çıktı

İzmit CHP İlçe binasında delege listeleri panoya asıldı.
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CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nın İzmit Seçim Kuruluna bildirdiği ve bugün asılan delege listesi 14-17 Aralık tarihleri arasında ilçe binasında askıda kalacak. Listelerden delegeleler gerekli kontrolleri yapabilecekler. CHP İzmit İlçe Kongresi 21 Aralık Cumartesi günü saat 10.00 da Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. CHP İzmit İlçe Sekreteri Arda Başaran delegelerin rahatça oy kullanmaları için seçim kuruluna en az 4 sandık kurulması yönünde talepte bulunulduğunu açıkladı.

 

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