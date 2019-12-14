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Kediye yapılanlar artık yeter dedirtti!

Gölcük’te bir kedinin dört ayağını birden kestiler
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Gölcük’te tam bir vahşet yaşandı. Gölcük Donanma Mahallesi 8. Sokak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Gölcük’te sokak kedisini yakalayan dört ayağını birden kesti. Sokakta kediyi bulan vatandaşlar hemen veterinere götürdü. Vatandaşlar bu caniliği yapan insanlıktan çıkmış yaratıklara büyük tepki gösterdi.

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Yorumlar

(4)
04

Çok Üzüldüm - allah belanızı versin ulan.amin .ne istediniz ulan şu garipten ağzı var dili yok.içim parçalandı be.yazık ulan vicdansızlar

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 13:19
03

Özgür - Bunları yapan normal insan beyni değildir uyuşturucu yada hap kullanan keşlerdir. Toplum bunlarla dolu kadına şiddetin bir çeşididir hayvanlara eziyet. Buradan aynı haberi yapıp altını yorumlara kapayan rakip gazeteye de bir çift sözüm var neden korkarak haber yapıyorsunuz?

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 12:40
01

VATANDAŞ - allah belasını versin allahda onun uzuvlarını alsın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Aralık 12:01
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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