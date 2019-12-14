Kediye yapılanlar artık yeter dedirtti!

Özgür - Bunları yapan normal insan beyni değildir uyuşturucu yada hap kullanan keşlerdir. Toplum bunlarla dolu kadına şiddetin bir çeşididir hayvanlara eziyet. Buradan aynı haberi yapıp altını yorumlara kapayan rakip gazeteye de bir çift sözüm var neden korkarak haber yapıyorsunuz?