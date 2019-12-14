Gölcük’te tam bir vahşet yaşandı. Gölcük Donanma Mahallesi 8. Sokak’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Gölcük’te sokak kedisini yakalayan dört ayağını birden kesti. Sokakta kediyi bulan vatandaşlar hemen veterinere götürdü. Vatandaşlar bu caniliği yapan insanlıktan çıkmış yaratıklara büyük tepki gösterdi.
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Kediye yapılanlar artık yeter dedirtti!
Gölcük’te bir kedinin dört ayağını birden kestiler
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
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Yorumlar
(4 )
Çok Üzüldüm - allah belanızı versin ulan.amin .ne istediniz ulan şu garipten ağzı var dili yok.içim parçalandı be.yazık ulan vicdansızlar
Özgür - Bunları yapan normal insan beyni değildir uyuşturucu yada hap kullanan keşlerdir. Toplum bunlarla dolu kadına şiddetin bir çeşididir hayvanlara eziyet. Buradan aynı haberi yapıp altını yorumlara kapayan rakip gazeteye de bir çift sözüm var neden korkarak haber yapıyorsunuz?
İzmitli - Allah belanızı versin
VATANDAŞ - allah belasını versin allahda onun uzuvlarını alsın
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