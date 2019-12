“Metro projesinin devri çok önemli bir başarıdır”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, Diyanet-Sen Kocaeli Şube Başkanı Selami Tarcan, Kuaförler Esnaf ve Sanatkâr Odası Başkanı Yavuz Doğar, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, Sarıkamış Platformu Başkanı Recep Ergül, Rizeliler Derneği Kadın Kolları Başkanı Hasibe Hale Hepdurluk, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut ve yönetimlerini makamında konuk etti.

Her fırsatta kentin Sivil Toplum Kuruluşlarıyla buluşan ve şehrin gelişimine dönük atılacak adımların ortak akılla atılması için görüş alışverişine önem verdiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, “STK temsilcilerimizin, sanayicimizin, iş insanımızın, esnafımızın ve toplumun tüm katmanlarının bu kente ve ülkemize sunduğu artı değerleri takdirle karşılıyorum” dedi.

“KOCAELİ, KENDİSİNE YENİ UFUKLAR BELİRLEDİ”

Konuklarıyla olan görüşmelerinde “Kocaeli hepimizin gözbebeği” diyen Başkan Büyükakın, Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisi olan Kocaeli’nin sanayi kenti olmasının yanı sıra doğa ve turizm merkezi haline geldiğini vurgulayan konuklarına, “Kocaeli, kendisine yeni ufuklar belirlemiştir. Her zaman daha ileriye taşınacağımız şehrimizin huzurunu, birlik ve kardeşlik ortamını da tüm STK’larımızla birlikte koruyacağız” ifadelerini sarf etti. Kocaeli’nin Anadolu’nun bir mozaiği olduğunu, kültürüyle ve yaşama biçimiyle tüm renkleri içerisinde barındırdığını da belirten Başkan Büyükakın, “Hemşeri derneklerimiz kentlilik bilincini oluşturmada büyük bir gayretleri oluyor. Ülkemizdeki 81 vilayetimizin her biri kıymetli ve değerlidir. Her biri bir başka güzeldir. Bizler 780 bin kilometrekarenin tamamına aynı nazarla bakıyoruz” ifadelerini sarf etti.

“METRONUN DEVRİ BÜYÜK BİR BAŞARIDIR”

Kocaeli’nin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmenin şehrin enerjisine katkı sağladığına vurgu yapılan birlikteliklerde STK’ların ürettiği projelerin de önemine değinildi. Sosyal sorumluluk projelerinden mesleki eğitimlere, üretimin öneminden, kadın politikalarına, esnafların beklentilerinden ulusal ve uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmelere kadar birçok konu üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı ziyaretlerde, STK’ların etkin gücüne özel vurgu yapıldı. Kocaeli’nin son dönemde merkezi hükümet tarafından yapılan yatırım desteklerine de değinilirken, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, “Gebze bölgesinde yapımı süren ve yaklaşık maliyeti 5 Milyar TL olan Metro projesinin Ulaştırma Bakanlığına devri çok önemli ve büyük bir başarıdır. Büyükşehir Belediyemizin kıymetli başkanı Tahir Hocamızı tebrik ediyoruz” dedi. Metronun devri noktasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Bakanlıkların yetkililerine bir kez daha teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Kocaeli için çok önemli ve bir o kadar da merkezi hükümetimizin yatırım desteğidir” şeklinde konuştu. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sonra erdi.