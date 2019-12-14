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Sahte milli piyango biletlerine dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “80 milyon lira olarak açıklanan büyük ikramiyenin sahtekarların iştahını kabartıyor. Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir”dedi.