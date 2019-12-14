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Kandıralılar o projeye yeniden itiraz etti

18 köyü etkileyecek Sungurlu Barajı Projesi’ne itiraz eden Kandıralılar, dün Ankara’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Şube Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere itiraz dilekçeleri verdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kandıra sınırına kurulması planlanan ve 18 köyü etkileyecek olan Sungurlu Barajı projesine tepkiler devam ediyor. Kandıra’nın köylerinde yaşayan vatandaşlar tedirginliklerini dile getirirken, 2015 yılında yapılması planlanan ÇED toplantısına köylüler engel olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararı İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilirken, Danıştay ise bu iptal kararını onamıştı.

ÇED raporunun yeniden hazırlanmasının ardından halkın görüşünü almak adına düzenlenen ÇED toplantısı’nda köylüler projeyi istemediklerini belirterek itiraz etti. Proje halen askı sürecindeyken, bölge halkından toplanan itiraz dilekçeleri dün Ankara’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. 

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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