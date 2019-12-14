Genç Kandıralılar: Kandıramız İstanbul’un arka bahçesi haline getirilmek isteniyor

Kocaeli’de köyleri sular altında bırakacağı öne sürülen, birçok yetkili tarafından da açıklama gerçekleştirilen Sungurlu Barajı Projesi’ne tepki gösterilmeye devam ediliyor. Yayınlanan rapora göre 18 köyü sular altında bırakacak projenin iptali istenirken konuyla ilgili Genç Kandıralar Derneği yaptığı açıklamada projenin durdurulması gerektiğini bildirdi. Dernek Başkanı Nurullah Özer yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İNSANLARIN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATACAK”

“Yapılması planlanan Sungurlu Barajı hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10.06.2016 tarihli ÇED olumlu kararının ardından bölge halkının ve STK ların itiraz başvuruları neticesinde İstanbul 11. İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını bozmuş daha sonra Danıştay 6. Dairesi de İstanbul 11. İdare Mahkemesinin bu bozma kararını onamıştır. 18 köyü sular altında bırakacak bir şekilde planlanan ve hiçbir şekilde bölge halkının, Kandıralıların görüşüne ihtiyaç duyulmaksızın yürütülen çalışmalar bizleri endişe ve tedirginliğe sevk etmektedir. Bir yerleşim yerindeki insanların geleceklerinin teminat altına alınmasının hazırlığı yapılırken öte yandan Kandıra’nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Akçaova ve çevresindeki pek çok köyün sular altında kalmasına ve yüzyıllardır bu bölgede yaşayan insanların geleceği tehlikeye atılmak istenmektedir.

“ARKA BAHÇESİ HALİNE GETİRİLMEK İSTENMEKTE”

Yeterli araştırma ve incelemenin yapılmaksızın ÇED olumlu raporu verildiği yargı tarafından tescillenen Sungurlu Projesi, Kandıra’nın yarınlarına döşenecek kuvvetli bir dinamittir. Doğasıyla, deniziyle, sahip olduğu kültürel güzelliklerle, el değmemiş oluşuyla ve tertemiz havasıyla bambaşka değerlendirme ve faydalı olma yolları bulunabilecekken Kandıramız ne yazık ki İstanbul un adeta arka bahçesi haline getirilmek istenmektedir.

“HALKIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Ne bizim tarihimizi var oluşumuzu sular altında bırakacak barajınızı ne de doğamızı, doğallığımızı paramparça edecek taş ocaklarınızı istemiyoruz. Kandıra’yı gözden çıkaramayacağız. Bürokrasiyi kendilerine paravan yaparak yürümek isteyenlere karşı halkımız gereken cevabı hem ÇED toplantılarında hem de yargı önünde vermiştir. Genç Kandıralılar Derneği bu uğurda yürütülecek mücadelenin her daim destekçisidir, takipçisidir.Nihai ÇED raporu hakkında olumsuz kararı çıkması için halkımızdan destek bekliyoruz.”