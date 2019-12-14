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TRT, 92 milyon lira zarar etti!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT’nin 2018 yılında 92,1 milyon lira zarar ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada zararın gerekçesi olarak emekli olanlara ödenen kıdem tazminatları gösterilse de elde edilen 2 milyar 657 milyonluk gelire rağmen oluşan zarar tepki çekti.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2018 yılında 2 milyar 657 milyon lira gelir elde eden TRT, 92,1 milyon lira zarar etti. Zararın gerekçesi olarak kurumdan emekli olan kişilere ödenen kıdem tazminatları gösterildi.TRT'nin 2018 yılı hesap ve işlemlerine ait bilgiler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklandı. Buna göre 2018'de elektrik katkı payı, bandrol ve reklam olmak üzere toplam 2 milyar 657 milyon lira gelir elde eden TRT, bu gelire rağmen 92.1 milyon lira zarar etti. Zararın gerekçesi olarak da, kurumdan emekli edilen bin 786 kişiye ödenen kıdem tazminatları gösterildi. 5 bin 300 personeli olan TRT geçen hafta tarihinde ilk kez Ana Haber Bülteni yayını yapamamıştı. Hazine'nin raporuna göre 2018 yılında TRT 689.8 milyon TL'si elektrik katkı payı, 1 milyar 703 milyon lirası bandrol geliri, 264.7 milyon TL'si de reklamlardan olmak üzere 2 milyar 657 milyon lira gelir elde etti.

KARA DELİK OLDU

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, TRT'nin bilançosunu değerlendiren CHP Milletvekili Atila Sertel,  “TRT'nin gelirinin yalnızca yüzde 10'u reklamlardan, yüzde 90'ı ise halkın cebinden çıkıyor. TRT, faaliyet giderlerinin 2017 yılına göre yüzde 59 oranında arttığını ve bunun da bin 786 kişinin emekli edilmesinden dolayı ödenen kıdem tazminatlarından kaynaklandığını savunuyor” dedi. TRT'den bu kadar kişinin emekli edilmediği 2015 yılında da 147 milyon zarar ettiğini ifade eden Sertel, “İnsanları bir anda emekliye zorlayacaksın sonra ‘Bu nedenle zarar ettik' diyeceksin. TRT kara delik oldu. Onca gelire rağmen zarar etmesi, basiretsiz yönetimden kaynaklanıyor” dedi.

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