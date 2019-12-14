Kasis ya da tabela koymak yerine yolu kapattılar

İzmit Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi 42 Evler mevkisinde bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki yolun orta refüjü, yaşanan kazalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapatılıyor. Duruma tepki gösteren akaryakıt istasyonu sorumlusu Furkan Akgüneş, yolun kapatılmasının akaryakıt istasyonunu ve yanında bulunan 3 ayrı toptancı esnaflara da zarar vereceğini belirtti. Akgüneş, “Burada daha önce ufak tefek maddi hasarlı kazalar oldu. Belediye ekipleri de tedbiri yolu kapatarak almaya karar vermişler. Burada karşı şeritten istasyona girmek isteyenler için giriş olmayacak, buradan çıkanlar da karşı yöne geçemeyecekler. Biz burada 4 ayrı esnafız, buraya tabela ya da tümsek koymak yerine yolu kapatmayı tercih ediyorlar” dedi.

ESNAFA ZARAR VERECEK

Akaryakıt istasyonuna uğradıktan sonra geri dönmek isteyen sürücülerin yollarının yaklaşık 2 kilometre uzayacağını belirten Akgüneş, “Bu durum sürücüleri de bizleri de zora sokacak. Yolları en az 2 kilometre uzayacak. İlerideki göbekten “U” dönüşü yapmak da yasak. Buradaki yolun inşaatı yaklaşık 8 ay sürdü. 8 Ay boyunca bizim iş yerimiz tamamen kapalı kadı. O zaman kimse bizim halimizi hatırımızı sormadı. Şuanda yapılan işlem de burada bize yani esnafa zarar verecek. Burada yolu kapatmak yerine yavaşlatıcı kasis ya da uyarıcı tabela da yapılabilirdi” şeklinde konuştu.