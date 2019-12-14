O kulüpten sahte oyuncu iddiası!

Açıklamada “24.11.2019 Pazar Günü Saat 16.00’da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda U-12 ligi rakiplerimizden Serdar Gençlerbirliği maçı öncesinde esami listeleri hazırlanırken rakibimizin kaçak oyuncu veya oyuncular oynatacağını tespit ettik” dendi. Açıklamanın devamında “Esamileri teslim ederken maçın hakemi Soner Türkmen ve Saha Komiseri Cemre Gurur Aktay'ın da bulunduğu hakem odasında Teknik Sorumlumuz Cihan Özkul hocamız konuşmalarında hakeme itiraz etmiştir” dendi.

ŞAHİT VAR

Açıklamanın devamı şöyle: Hakem Soner Türkmen ‘Biz zaten biliyoruz kimin kaçak oynadığını, esami listesinde bulunan 13 forma numaralı E. Y. adlı sporcuyu işaret ederek, bu çocuğun yerine kaçak oynatacaklar. Hocam seremoniye çıksınlar, resim çek maç oynansın, maçtan sonra ben raporuma her şeyi yazacağım’ dedi. Cihan hocamız Saha komiseri Cemre Gurur Aktay'a dönerek “Herşeye şahit misin?” diye sorduğunda “Şahidim” cevabı almıştır.

HİÇ BİR ŞEY YAZILMAMIŞ

Sahaya çıkıldığında seremonide nasıl olduysa 13 numaralı çocuk sahadan kaçırılmış maça çıkmamıştır. Ama esami listesinde ismi hala yazmaktadır. Maçı çok rezil bir şekilde yöneten Soner Türkmen adlı hakem maç sonunda “Merak etme hocam, hepsini raporuma yazacağım” demiştir. Saha komiseri Cemre Gurur Aktay da “Ben şahidim hocam” demiştir. Ama maalesef salı günü tertip komitesi kararında hiç bir şey yazmadığı ortaya çıkmıştır

İTİRAZIMIZI YAPTIK

Kulübümüz, haklarını aramak adına TFF İl Tertip Kurulu’na itiraz dilekçesi ve TFF hesabına 250 TL yatırıp itirazda bulunmuştur. İl Tertip Kurulu konuyu Disiplin Kurulu’na sevketmeden önce saha komiseri Cemre Gurur Aktay'ı arayarak konunun doğruluğunu teyit istemiş, saha komiseri Cemre Gurur Aktay konunun aynen Cihan Hocamızın anlattığı gibi olduğunu beyan etmiştir.

BİR CÜMLELİK EK RAPOR

Konu Futbol il disiplin kuruluna taşınmasına karar verilmiş olup İl Disiplin Kurulu maçın hakemi Soner Türkmen’den ek rapor istemiştir. Maalesef maçın hakemi Soner Türkmen bizim dilekçemizin aksine, bizim sadece duyum aldığımızı ve maçın oynanmasını istediğimizi söylediğimizi söyleyip ek raporunu bir cümleyle bitirmiştir.

ESEFLE KINIYORUZ!

U-12 liginde 2008 doğumlu sporcuların oynadığı ligde 2009 ve 2010 ağırlıklı oyuncularla mücadele eden takımımıza yapılan haksızlığı esefle kınıyor, maçın hakemi Soner Türkmen'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz. Tavşantepespor 2019-2020 sezonunda futbol akademisi ile birlikte U11-U12-U13-U14-U15 liglerine katılarak şu anda 95 sporcuya eğitim vermektedir.

ADİL BİR DÜZEN İSTİYORUZ

Tavşantepespor artık bir eğitim kurumudur. Kurullarımızın, hakemlerimizin ve rakiplerimizin adil oyun düzeninde sahada yer alması en büyük dileğimizdir. Bundan sonra herkesin bizlere karşı sahada adil oyun düzen içerisinde yer almalarını rica ediyoruz. Haklarımızı sonuna kadar arayacağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın. Saygılarımızla… Tavşantepespor Yönetim Kurulu…