Turan: Bu projenin mimarı bizler değiliz

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Kandıra sınırına kurulması planlanan ve 18 köyü etkileyecek olan Sungurlu Barajı projesine tepkiler devam ediyor. Kandıra’nın köylerinde yaşayan vatandaşlar tedirginliklerini dile getirirken, 2015 yılında yapılması planlanan ÇED toplantısına köylüler engel olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararı İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilirken, Danıştay ise bu iptal kararını onamıştı.

Bu yılın Kasım ayında duyurulan yeni ÇED raporu hakkında geçtiğimiz ay toplantı düzenlenmiş, toplantıya yetkiler, muhtarlar ve köylüler katılım sağlamıştı. Köylüler baraja itiraz ederken, tepkiler artarak devam ederken, dün ise bölge halkından toplanan itiraz dilekçeleri dün Ankara’da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

“BELİRLEYİCİ OLANIN HALK OLMASINI İSTEDİK”

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, tartışmalara neden olan proje hakkında hem süreç hem de köylerde yaşayan vatandaşların talepleriyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Adnan Turan yaptığı açıklamada, ”Bu barajın olacağını herkes biliyor. Bundan sonraki yerleşim yerinin neresi olması gerektiğiyle ilgili en azından belirleyici taraf derdine düştük, arkadaşlara da bunu söyledik. Diğer taraf da hukuki sürecin devam edeceği taraf, bu da onların kanuni hakkı. Yeni yerleşim yerinin neresi olması konusunda belirleyici olanın halk olmasını istedik. Orayla alakalı ilerleyen zamanlarda tekrar görüşüp, yardımcı olmaya çalışacağız. İtiraz haklarını kullanıyorlar, bu onların hakkı” dedi.

“BARAJI BİZ YAPTIRMIYORUZ”

“Bu projenin mimarı bizler değiliz” diyen Turan, “Barajı biz yaptırmıyoruz böyle algılanıyor ama bu İstanbul’la alakalı proje. Bu projenin mimarı bizler değiliz, bu devletin uygulayacağı DSİ ile beraber İSKİ’nin yapacağı bir proje. Biz en azından yerleşim yeriyle alakalı olarak, yeni yerleşim yeri halkın istediği yer olsun diye konuşuyoruz. Neresi uygunsa biz orasıyla alakalı görüş beyan edelim diye halkımızla görüşüyoruz” ifadelerinde bulundu.

“BİRLİK, BERABERLİK İÇERİSİNDE GÖRÜŞ BEYAN EDELİM”

Etkilenecek köyler hakkında da konuşan Turan, “18 köy etkilenecek deniliyor ancak netleşmemiş bir durum söz konusu. Şu an netleşmeden görüş beyan etmek doğru değil. Etkilenecek köydeki vatandaşlar karar verecek. Hasankeyf’te uygulanan proje var, ona eş değer bir proje var. Orada da yerleşim yeri bir yere taşınmış, sonrasında işlemler yapılmış. Biz belediye olarak sadece yeni yerleşim yerinin neresi olmasıyla alakalı olarak halkın istediği yer olması için, birlik beraberlik içerisinde biz de görüş beyan edelim, vatandaşın istediği yer olsun derdindeyiz. Biz halkımızla ona göre oturduk. Halk olması gereken yer burasıdır diye bir mutabakat sağlasınlar, biz de belediye olarak bizden görüş istendiğinde biz de bu görüş doğrultusunda artık kim yapacaksa projeyi görüşümüzü beyan edelim istedik” diyerek sözlerini sonlandırdı.