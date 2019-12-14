Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaşan Kocaeli polisi, 76 rakam grubu ile başlayan panelvan aracı takibe aldı. Takibe alınan araç TEM otoyolu İzmit geçişinde durduruldu. Araçta yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen ve detektör narkotik köpeği ile yapılan arama esnasında, köpeğin tepki vermesi üzerine araç içerisinde yapılan incelemelerde değişik yerlere zulalanmış 70 paket halinde 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi. Aracı kullanan S.S ise gözaltına alınarak işlemleri için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Durdurulan araçta 35 kilo eroin ele geçirildi
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu durdurulan bir panelvan araç içerisinden 35 kilo 785 gram eroin ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz