Olay, Karamürsel'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 05-11 Aralık tarihleri arasında ilçede bulunan 4 eve giren hırsızlar, ziynet eşyası ve para çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olayların yaşandığı evlere intikal eden polis ekipleri, evlere giren şahısların aynı kişiler olabileceği şüphesi üzerine harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde evleri soyan şahısların M.T., H.M., B.D. ve H.Y. olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahısların yakalanması için çalışma başlatan ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların Yalova’da oldukları tespit edildi. Ekipler tarafından dün Yalova’da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şahıslardan M.T.’nin 16 ayrı hırsızlıktan suç kaydının olduğu ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, H.M.’nin farklı suçlardan 5, B.D.’nin 1, H.Y.’nin ise 3 suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi.